Niğde’de FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Niğde merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.