Niğde’de eski eş dehşeti... Boşandığı eşini öldürdü, kayınbabası ve kayınvalidesini de ağır yaraladı
NİĞDE'DE BURAK K., ESKİ EŞİ 28 YAŞINDAKİ SÜHEYLA YILMAZ'I BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ, ESKİ KAYINVALİDESİ VE KAYINBABASINI AĞIR YARALADI.
Niğde’de Burak K., eski eşi 28 yaşındaki Süheyla Yılmaz’ı bıçakla öldürdü, eski kayınvalidesi ve kayınbabasını ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şahsüleyman Mahalesi Cabbar Sokak Firdevs apartmanın 5. katında meydana geldi.
Burak K. ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz’ın yanına geldi. Burak K. bıçakla eski eşi Süheyla Yılmaz’ı, annesi Meral Yılmaz ve babası Ahmet Yılmaz’a bıçakla saldırdı.
Kavga seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Süheyla Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Diğer yaralılar ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak firar etti. Polis her yerde zanlıyı arıyor.
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