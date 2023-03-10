Niğde’de 30 dönümlük merada yangın

Niğde’de çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük mera arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı yakınlarındaki mera arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyün yangın söndürüldü. Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının nedeni araştırılıyor.