Niğde’de 3 gündür su kuyusunda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

Niğde’de 25 metrelik su kuyusunda mahsur kalan av köpeği AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Ağçaşar köyünde Abdullah Eravcı’nın, 3 gün önce av köpeği ortadan kaydoldu. Eravcı yaptığı aramada köpeğini su kuyusunda buldu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayan Abdullah Eravcı durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri köpeği kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.