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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ’nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüphelinin 4’ü daha adliyeye sevk edildi. Ayrıca dün savcılığa sevk edilen 5 kişinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Asayiş 14.01.2021, 11:40
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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ’nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüphelinin 4’ü daha adliyeye sevk edildi. Ayrıca dün savcılığa sevk edilen 5 kişinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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