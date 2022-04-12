banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı!
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı!
VakıfBank 68 yaşında
VakıfBank 68 yaşında
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

New York’taki metro saldırısı terör eylemi olarak soruşturulmuyor

ABD’nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16’ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı.

Asayiş 12.04.2022, 21:01
New York’taki metro saldırısı terör eylemi olarak soruşturulmuyor

ABD’nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16’ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı.

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda bu sabah düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını aktardı. NYPD, “New York’ta bu sabah 36’ıncı Cadde metro istasyonunda meydana gelen bir silahlı saldırı olayını soruşturuyoruz. Metrolarımızda şu anda bilinen hiçbir patlayıcı cihaz bulunmadığına dair halkı temin etmek istiyoruz. Bu olay terör olayı olarak soruşturulmuyor" dedi.

Saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini belirten NYPD, saldırganın trende "gaz maskesine benzeyen bir şey" taktığını ifade ederek, daha sonra çantasından çıkardığı bir kutuyu trene atmasıyla trenin dumanla dolduğunu ve ardından saldırganın silahla ateş ettiğini belirti. Polis, saldırganı yaklaşık 165 santimetre boyunda yeşil işçi yeleği ve gri kapüşonlu bir sweatshirt giyen siyahi bir erkek olarak tanımladı. Polis, kimliği tespit edilemeyen saldırganın henüz yakalanamadığını aktararak, halkı saldırgan konusunda tedbirli olması uyardı.

Yaralı sayısı 16’ya yükseldi

Saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade eden NYPD, saldırıdaki yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini aktararak, 10’unun sağlık durumunun iyi olduğunu, 5’inin sağlık durumunun ise "kritik ancak stabil" olduğunu belirtti.

Saldırıda 10 kişi ateşli silahla yaralandı

New York İtfaiye Departmanı Komisyon Üyesi Vekili Laura Kavanagh, saldırıda 10 kişinin ateşli silahla yaralandığını belirterek, "Bu hastalardan 10’u şu anda ateşli silah yaralanmasından mustarip ve 5’inin durumu stabil, ancak kritik durumda" dedi. Kavanagh, ateşli silah yaralanmasının dışında kalan mağdurların ise, dumandan ve kaçmaya çalıştıkları sırada yaralandıklarını aktardı.

FBI, soruşturmaya destek veriyor

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) saldırı hakkında yürütülen soruşturmaya destek verdiği bildirildi. FBI New York Saha Ofisinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, FBI’ın NYPD ile birlikte çalıştığını ve "her muhtemel ipucunu" takip ettiklerini aktararak, "FBI ve NYPD’nin ortak terörle mücadele görev gücü 50’den fazla ajandan oluşuyor. Her muhtemel ipucunu takip ediyoruz ve NYPD ile diğer ortaklarımızla bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

New York Belediye Başkanı Adams saldırıyı “terör” olarak nitelendirdi

New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, saldırıyı “terör” ve "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi. Adams, "Bu terör. Biri sistemimizi terörize etmeye çalıştı. Bir çeşit duman cihazı getirdiler, bir silah ateşlediler. Bu yüzden erken teşhis yapmak istemiyorum ama bu öyleydi ya da değildi. Sanırım şu anda, müfettişler burada ne olduğunu doğru bir şekilde belirlemek için gereken özeni gösterecekler. Bu yüzden şu anda burada tam olarak ne olduğunu belirtmek için erken olduğunu düşünüyorum. Ancak olayın kaynağına ineceğiz ve sorumlu kişiyi yakalayacağız" dedi.

New York Valisi Kathy Hochul ise yaptığı açıklamada, saldırganın hala kaçak olduğunu hatırlatarak, "Şu anda New York şehrinde aktif bir tetikçi durumu var" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
13°
açık