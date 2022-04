New York’taki metro saldırısı terör eylemi olarak soruşturulmuyor

ABD’nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16’ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı.

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda bu sabah düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını aktardı. NYPD, “New York’ta bu sabah 36’ıncı Cadde metro istasyonunda meydana gelen bir silahlı saldırı olayını soruşturuyoruz. Metrolarımızda şu anda bilinen hiçbir patlayıcı cihaz bulunmadığına dair halkı temin etmek istiyoruz. Bu olay terör olayı olarak soruşturulmuyor" dedi.

Saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini belirten NYPD, saldırganın trende "gaz maskesine benzeyen bir şey" taktığını ifade ederek, daha sonra çantasından çıkardığı bir kutuyu trene atmasıyla trenin dumanla dolduğunu ve ardından saldırganın silahla ateş ettiğini belirti. Polis, saldırganı yaklaşık 165 santimetre boyunda yeşil işçi yeleği ve gri kapüşonlu bir sweatshirt giyen siyahi bir erkek olarak tanımladı. Polis, kimliği tespit edilemeyen saldırganın henüz yakalanamadığını aktararak, halkı saldırgan konusunda tedbirli olması uyardı.

Yaralı sayısı 16’ya yükseldi

Saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade eden NYPD, saldırıdaki yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini aktararak, 10’unun sağlık durumunun iyi olduğunu, 5’inin sağlık durumunun ise "kritik ancak stabil" olduğunu belirtti.

Saldırıda 10 kişi ateşli silahla yaralandı

New York İtfaiye Departmanı Komisyon Üyesi Vekili Laura Kavanagh, saldırıda 10 kişinin ateşli silahla yaralandığını belirterek, "Bu hastalardan 10’u şu anda ateşli silah yaralanmasından mustarip ve 5’inin durumu stabil, ancak kritik durumda" dedi. Kavanagh, ateşli silah yaralanmasının dışında kalan mağdurların ise, dumandan ve kaçmaya çalıştıkları sırada yaralandıklarını aktardı.

FBI, soruşturmaya destek veriyor

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) saldırı hakkında yürütülen soruşturmaya destek verdiği bildirildi. FBI New York Saha Ofisinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael J. Driscoll, FBI’ın NYPD ile birlikte çalıştığını ve "her muhtemel ipucunu" takip ettiklerini aktararak, "FBI ve NYPD’nin ortak terörle mücadele görev gücü 50’den fazla ajandan oluşuyor. Her muhtemel ipucunu takip ediyoruz ve NYPD ile diğer ortaklarımızla bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

New York Belediye Başkanı Adams saldırıyı “terör” olarak nitelendirdi

New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, saldırıyı “terör” ve "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi. Adams, "Bu terör. Biri sistemimizi terörize etmeye çalıştı. Bir çeşit duman cihazı getirdiler, bir silah ateşlediler. Bu yüzden erken teşhis yapmak istemiyorum ama bu öyleydi ya da değildi. Sanırım şu anda, müfettişler burada ne olduğunu doğru bir şekilde belirlemek için gereken özeni gösterecekler. Bu yüzden şu anda burada tam olarak ne olduğunu belirtmek için erken olduğunu düşünüyorum. Ancak olayın kaynağına ineceğiz ve sorumlu kişiyi yakalayacağız" dedi.

New York Valisi Kathy Hochul ise yaptığı açıklamada, saldırganın hala kaçak olduğunu hatırlatarak, "Şu anda New York şehrinde aktif bir tetikçi durumu var" dedi.