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New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.
New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.
Asayiş 04.04.2023, 21:53
New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.