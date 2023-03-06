New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı

ABD’nin New York kentinde bir süpermarkette çıkan yangında 5’i itfaiyeci 7 kişi yaralandı.

ABD’nin New York kentine bağlı Bronx bölgesindeki Fordham Heights semtinde bir süpermarketin deposundaki elektrikli bisikletin bataryasının patlayarak alev alması sonucu yangın çıktı. Dün meydana gelen yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. New York itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 200’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında 5’i itfaiyeci olmak üzere 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Laura Kavanagh yaptığı açıklamada, yangın çıkan binanın çatısının çöktüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Orijinal olmayan bataryalar ve şarj cihazları ile sertifikası bulunmayan elektrikli bisikletler gibi cihazların yangın çıkmasına neden olabildiğini ifade eden Kavanagh, bu bataryaların patladığını büyük yangınlara yol açtığını belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Halkı bu tür cihazları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Adams, "Bu, şehirde yaşadığımız gerçek bir sorun. Eğlence aracı olarak görülen bu cihazlar son derece tehlikeli olabilir. Masum insanların hayatına mal olabilir" dedi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.