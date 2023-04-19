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New York’ta otopark çöktü: 1 ölü

ABD’nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 19.04.2023, 10:45
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü

ABD’nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

ABD’nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde bulunan 4 katlı bir otoparkta çökme meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. New York yangın operasyonları şefi John Esposito, olay yerinde 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökmenin ardından otoparktaki bazı araçların oluşan çukura düştüğü görüldü.

Yakında bulunan Pace Üniversitesi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

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