Son Dakika
New York’ta hakkındaki suçlamalar kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda ayrılarak, Florida’ya dönmek üzere havaalanına doğru yola çıktı.
New York’ta hakkındaki suçlamalar kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda ayrılarak, Florida’ya dönmek üzere havaalanına doğru yola çıktı.
Asayiş 04.04.2023, 22:31
New York’ta hakkındaki suçlamalar kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda ayrılarak, Florida’ya dönmek üzere havaalanına doğru yola çıktı.