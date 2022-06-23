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New York metrosunda panik anları

ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü. İstasyondaki iki polisin kadını saniyeler içinde raylardan çıkarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Asayiş 23.06.2022, 17:44
New York metrosunda panik anları

ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü. İstasyondaki iki polisin kadını saniyeler içinde raylardan çıkarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

ABD’nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonu korku dolu anlara sahne oldu. İstasyondaki platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü. İstasyonda devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti. Kadın raylardan saniyeler içinde çıkarılırken, o sırada istasyona yaklaşan bir metro olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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