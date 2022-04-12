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New York metrosuna saldırı: 13 yaralı
ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.
Asayiş 12.04.2022, 17:01
ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.
ABD’nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), saldırıda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan henüz yakalanmazken, vagonlarda patlayıcılar bulundu.
Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.