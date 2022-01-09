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New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilisi, ABD’nin New York kentinde 19 katlı apartmanda çıkan yangında 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilisi, ABD’nin New York kentinde 19 katlı apartmanda çıkan yangında 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Asayiş 09.01.2022, 23:13
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilisi, ABD’nin New York kentinde 19 katlı apartmanda çıkan yangında 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.