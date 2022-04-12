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New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
Asayiş 12.04.2022, 18:54
New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.