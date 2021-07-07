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Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı’nın baba ocağına şehit ateşi düştü.

Asayiş 07.07.2021, 13:15
Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken taciz ateş sonrası yaralanan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı’nın baba ocağına şehit ateşi düştü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sınır güvenliğini sağlarken teröristlerce açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı’nın baba ocağı Nevşehir’e şehit ateşi düştü.

Şehidin ailesine acı haberi Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz verirken şehidin ailesine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı’nın cenazesi Mardin’de düzenlenecek olan askeri tören sonrasında memleketi Nevşehir’e getirilecek.
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