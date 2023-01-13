Nevşehir’de yangından 6 kişi zehirlendi

Nevşehir’de 10 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangının dumanından 6 kişi zehirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan binanın ikinci katında çıkan yangına Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre prizde bırakılan cep telefonu şarj cihazından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Evde iki çocuğu ile birlikte yaşayan kadının olay saatinde hastanede yatan çocuğunun yanında refakatçi kaldığı belirtildi.

Çıkan yangının dumanından zehirlenen 6 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.