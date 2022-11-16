Nevşehir’de yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde yangın çıktı. Olay Herikli Mahallesi Mevlana Sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların kaldığı iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri evde arama yaptı. Evde yapılan aramada içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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