Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Nevşehir’de otomobilin ışıkları kusurlu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir-Avanos yolunda aynı yönde seyir halinde olan 79 yaşındaki M.S. idaresindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yöndeki 50 HA 304 plakalı arka ışıklandırması kusurlu traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.S. olay yerinde yaşamını yitirirken 74 yaşındaki eşi G.S. ise ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.