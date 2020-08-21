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Nevşehir’de tartıştığı karısını 11 el ateş ederek öldürdü
NEVŞEHİR’DE DÜN GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA 2 ÇOCUK BABASI OTO TAMİRCİSİ M.D., TARTIŞTIĞI EŞİNİ YANINDA BULUNDURDUĞU SİLAHLA 11 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ.
Asayiş 21.08.2020, 14:36
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Nevşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk babası oto tamircisi M.D., tartıştığı eşini yanında bulundurduğu silahla 11 el ateş ederek öldürdü.
Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi’nde oturan çift henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Tartıştığı eşini arabaya bindiren oto tamircisi M.D. Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda yanında bulundurduğu tabanca ile 11 el ateş ederek eşini öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı M.D.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kadın Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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