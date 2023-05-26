Nevşehir’de selde mahsur kalan şoför, iş makinasıyla kurtarıldı

Nevşehir’de kuvvetli sağanak yağış sonucu oluşan selde mahsur kalan sürücü, iş makinasıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında merkeze bağlı Nar kasabasından geçen derede de sel oluştu. Dere üresinde kamyonuyla karşıya geçmeye çalışan sürücüsü selin ortasında mahsur kaldı. Sürücü ilk olarak polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Daha sonra olay yerine ayrıca Nar Belediyesine ait iş makinası sevk edildi. Yaklaşık iki saat selde mahsur kalan sürücü iş makinası ile kurtarıldı.