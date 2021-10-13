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Nevşehir’de öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri devrildi, diğeri çekiciye çarptı. Kazada çok sayıda yarala bulunuyor.

Asayiş 13.10.2021, 20:29
Nevşehir’de öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri devrildi, diğeri çekiciye çarptı. Kazada çok sayıda yarala bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir-Hacıbektaş karayolu 10. kilometrede arıza yapan ve yol kenarında bekleyen 50 SG 031 plakalı otobüse 50 EP 100 plakalı çekici arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkan çekici karşı şeride savruldu. O sırada Nevşehir istikametine gelen çekiciye çarpmamak için ani fren yapan 50 SP 031 plakalı otobüse, arkasındaki 50 AAK 817 plakalı otobüs çarptı. 1 otobüsün devrildiği kazada çok sayıda yarala bulunuyor. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ederken, kaza yapan otobüslerin yarın düzenlenecek Hacı Bektaş Veli Anma Yürüyüşü’ne katılmak üzere farklı şehirden gelen öğrencileri taşıdığı öğrenildi. Kara yolu trafiğe kapatıldı.

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