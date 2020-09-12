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Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLER SONRASINDA MASKE TAKMADIĞI TESPİT EDİLEN 50 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Asayiş 12.09.2020, 15:07
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Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.

Nevşehir’de Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan şok denetimler sonrasında başta umuma açık iş yerleri olmak üzere cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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