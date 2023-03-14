Nevşehir’de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 50 ACU 980 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsünün 1.74 promil alkollü olduğu belirtilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.