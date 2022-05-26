Nevşehir’de ’iskele’ kavgası: 1 yaralı

Nevşehir’de evin önüne konulan iskeleden dolayı çıkan kavgada yabancı uyruklu şahıslar tarafından darp edilen 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Paşa Mahallesi Garaj Sokak’ta Nevşehirli bir vatandaş ile yabancı uyruklu 3 vatandaş arasında iskele yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada yaralanan vatandaş şahıslardan şikayetçi olurken, "Benim kapımın önüne inşaat iskelesi koymuşlar. Evimin kömürlüğünü doldurmuşlar. Bende evin önünü ve kömürlüğü boşaltmalarını istedim. Çıkan tartışma sonrasında üç yabancı uyruklu beni darp etti” şeklinde konuştu.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından olay büyümeden yatıştırılırken, darp edilen vatandaş da hastaneden rapor aldı.