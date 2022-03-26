Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Avanos yolu Göreme Kavşağı’nda meydana geldi. Sıdıka Ş.’nin kullandığı 07 BAF 708 plakalı otomobil ile Süleyman S.’nin sürücüsü olduğu 38 AV 749 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.