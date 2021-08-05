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Nevşehir’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir-Ürgüp yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2021, 21:18
Nevşehir’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir-Ürgüp yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Ürgüp yolu Kavak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 46 ACF 044 plakalı skoda marka otomobil ile 50 AV 412 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında 46 ACF 044 plakalı otomobil içerisinde bulunan Havva Hilal T. yaralandı. Kaza sonrasında yoldan geçen diğer sürücülerin ve vatandaşların ise meraklı gözler ile izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kazada yaralanan Havva Hilal T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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