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Nevşehir’de helikopterle trafik denetimi

Nevşehir il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını Vali İnci Sezer Becel ve İl Jandarma Komutanı J.Albay Hüsamettin Erol helikopterle denetledi.

Asayiş 24.07.2021, 18:31
Nevşehir’de helikopterle trafik denetimi
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Nevşehir il genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını Vali İnci Sezer Becel ve İl Jandarma Komutanı J.Albay Hüsamettin Erol helikopterle denetledi.

Vali Becel, Nevşehir’in ana arterlerindeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmaları inceledi. Trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlarımızın azami hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Vali Becel, "Trafik kurallarına uyulması konusunda gösterdikleri dikkat için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayram dönüşü evlerimize sağ salim ulaşalım. Acele etmeyelim. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tatil dönüşünde evlerinde olmalarını temenni ediyoruz" dedi.
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