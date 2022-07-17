banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Nevşehir’de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Nevşehir’de oynarken apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

Asayiş 17.07.2022, 17:40
Nevşehir’de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Nevşehir’de oynarken apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 350 Evler Mahallesi Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Sokakta oynayan yabancı uyruklu B.M. (5) geri geri giderken apartman havalandırma boşluğuna düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ihbar hattına bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen çocuğu çıkarttı.

Hafif yaralanan çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havalandırma boşluğunun üzerindeki koruma demirlerinin yakın zamanda çalındığı söyleyen vatandaşlar tekrar böyle bir olay olmasın diye havalandırma boşluğunun üstünü taşla kapattı.

Yorumlar (0)
30°
açık