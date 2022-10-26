Nevşehir’de çok sayıda sahte döviz ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bir evde çok sayıda sahte döviz ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisinin alınması üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avanos ilçesi Üçkuyu köyündeki bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada sahte 1 milyon 400 bin 200 Euro ve 901 bin 900 dolar ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.