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Nevşehir’de 930 litre kaçak içki ele geçirildi
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE BİR İŞ YERİ VE İKAMETTE YAPILAN ARAMA SONRASINDA 930 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 13.11.2020, 12:30
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir iş yeri ve ikamette yapılan arama sonrasında 930 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir iş yeri ve ev aramasında 930 litre kaçak içki ele geçirildi. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sahte içkiye el konulurken şüpheli 1 kişi hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.
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