Nevşehir’de 930 litre kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir iş yeri ve ikamette yapılan arama sonrasında 930 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir iş yeri ve ev aramasında 930 litre kaçak içki ele geçirildi. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sahte içkiye el konulurken şüpheli 1 kişi hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.