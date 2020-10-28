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Nevşehir’de 650 litre sahte içki ele geçirildi
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ÜRGÜP’TE BİR BAĞ EVİNDE 650 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 28.10.2020, 10:27
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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ürgüp’te bir bağ evinde 650 litre sahte içki ele geçirdi.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçesinde bir şahsa ait bağ evi ve ev araması yapan jandarma ekipleri tarafından 650 litre sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından sahte içkiye el konulurken şüpheli bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.
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