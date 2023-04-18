Nevşehir’de 38 yolcunun bulunduğu otobüste yangın çıktı

Nevşehir’de içerisinde 38 yolcunun bulunduğu otobüs alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tokat Yıldızı firmasına ait Doğan Dağıstan idaresindeki 60 AAJ 262 plakalı yolcu otobüsü Uçhisar kasabasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından alevlerin çıktığı otobüsteki 38 yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken faciadan dönüldü. Yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.