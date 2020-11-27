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Nevşehir’de 100 yıllık tarihi çan ele geçirildi

Nevşehir’de sosyal medya üzerinden tarihi çanın 5 bin TL’ye satıldığını tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 1 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 27.11.2020, 09:41
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Nevşehir’de 100 yıllık tarihi çan ele geçirildi
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Nevşehir’de sosyal medya üzerinden tarihi çanın 5 bin TL’ye satıldığını tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi çanın sosyal medya üzerinden 5 bin TL’ye satılmak istendiğini tespit etti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Avanos Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararı sonrası N.İ. isimli şahsın evinde yapılan aramada bir adet tarihi çan ele geçirildi. El konulan çan Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli N.İ. hakkında ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.

Nevşehir Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre çanın 100 yılın üzerinde tarihe sahip olduğu ve etnografik eserler kategorisine girdiği öğrenildi.
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