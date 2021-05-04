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Nevşehir’de 1 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 1 milyon 590 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Asayiş 04.05.2021, 10:47
Nevşehir’de 1 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 1 milyon 590 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde şüpheli kapalı kasa kamyonet aramasında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değişik markalara ait 159 koli içerisinde 1 milyon 590 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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