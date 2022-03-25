"Nevruz Mitingi" sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı

İzmir’de geçen pazar günü düzenlenen “Nevruz Mitingi”nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 20 Mart Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen “Nevruz Mitingi”nde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını

yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.