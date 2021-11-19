Neslihan Kaya’nın katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep’te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya’nın katil zanlısı T.D., gece saatlerinde yakalandıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri defalarca bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya’nın katil zanlısını bulmak için iki gündür süren yoğun çalışmalar sonuç verdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki 148 güvenlik kamerasını inceleyerek yaptığı çalışma sonucu katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yeri tespit edildi, kurulan özel ekip arkadaşının iş yerinde yakaladı

Kimlik tespiti yapılan şahsı yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şüpheli şahsın fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti. Ekipler, şahsın il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek önlem aldı. Daha sonra şahsın bulunduğu yeri tespit eden polis ekipleri, katil zanlısının, arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine gece saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yüzünü gizledi, ’Pişmanım’ dedi

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin ’neden yaptın’ sorularına ise ’pişmanım’ diyerek yanıt verdi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.