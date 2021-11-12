Neslihan Batur’u öldürüp su kuyusuna atan şüpheli tutuklandı

Kartal’da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan Batur’u boğarak öldürdükten sonra su kuyusuna atan şahıs, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Zanlı ifadesinde, “Cesedi fabrikada bulunan el arabasına koydum. Yaklaşık 70 metre uzaklıktaki kuyunun olduğu yere götürdüm, Neslihan’ı bu kuyuya attım” dedi.

Kartal’da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, 9 Kasım’da kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden kızı N.K., bir televizyon programına başvurdu. Genç kız, annesinin kaybolduğu gün en son evli ve iki çocuk babası H.B. ile görüştüğünü söyleyerek, “Annemin 1,5 yıldır sevgilisiydi. Son günlerde kavga ediyorlardı” dedi. İddialar üzerine köşeye sıkışan H.B. cinayeti itiraf etti.

Stüdyoda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, olay günü Neslihan Batur’un çalıştığı fabrikaya geldiğini ve aralarında tartışma yaşandığını anlatarak, “Birbirimize bağırmaya başladık. Tartışmamız hararetlenmeye başlayınca kendimi kaybettim ve Neslihan’ın boynuna sarılarak sıkmaya başladım, birlikte yere düştük. Nefes almak için çığlık atmaya çalışıyordu ancak ben sıkmaya devam ettim. Aramızdaki konuşma ve Neslihan’ın ölmesi yaklaşık 30-40 dakika sürdü. Bu süre zarfında fabrikada bizden başka kimse yoktu” dedi.

“El arabasıyla götürdüm, kuyuya attım”

Ardından kadının kıyafetlerini çıkardığını, daha önceden hediye olarak aldığı altın kolyeyi ve bilekliği geri aldığını anlatan şüpheli, “Neslihan’ın kıyafetlerini koyduğum poşeti fabrikanın açık alan kısmında ateşe verdim” diye konuştu. Şüpheli, cesedi fabrikada bulunan el arabasına koyduğunu anlatarak, “Yaklaşık 70 metre uzaklıktaki fabrikanın içerisinde bulunan ‘eloksal kuyusu’ olarak adlandırılan kuyunun olduğu yere götürdüm. Bu kuyu yaklaşık 15 metre derinliğinde, aşağıya doğru sarkan borulardan dolayı kapaksız olan içi su dolu bir kuyudur. Neslihan’ı bu kuyuya attım” dedi.

Oğlunu arayıp ’annene ulaşamıyorum’ demiş

Akşam saatlerinde Neslihan Batur’un oğlunu arayarak ‘Annene ulaşamıyorum’ dediğini, oğlunun da ‘Ağabey annem evde yok’ diyerek telefonu kapattığını söyleyen şüpheli, “Cinayeti bir sinir harbi içerisinde işledim. Gerçekleştirmiş olduğum bu eylemden dolayı pişmanım” şeklinde konuştu.

Tutuklandı

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderilen şüpheli H.B., savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli H.B., Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.