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Nepal’de otobüs kazası: 25 ölü
Nepal’de meydana gelen otobüs kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 12.10.2021, 14:58
Nepal’de meydana gelen otobüs kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Nepal’in kuzeybatısında bulunan Mugu eyaletinde otobüs kazası meydana geldi. En az 25 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni henüz araştırılırken, ilk belirlemelerde kazanın, aracın fren sisteminde yaşanan arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.
Arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.