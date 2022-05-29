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Nepal’de kaybolan uçak için arama kurtarma çalışmaları durduruldu

Nepal’de içerisinde 22 kişinin bulunduğu kaybolan uçak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

Asayiş 29.05.2022, 17:24
Nepal’de kaybolan uçak için arama kurtarma çalışmaları durduruldu

Nepal’de içerisinde 22 kişinin bulunduğu kaybolan uçak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

Nepal Ordusu Sözcüsü Narayan Silawal, ülkede kaybolan uçak için yapılan arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Çalışmalara, yarın sabah erkenden hem havadan hem de karadan devam edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada ise kaybolan uçağı arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, "Uçağın durumu hala bilinmiyor" denildi.

Uçakta 13 Nepalli, 4 Hintli, 2 Alman ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 22 kişi bulunduğu öğrenildi. Uçakla kurulan son iletişimin üzerinden 10 saat geçtiği belirtilirken yetkililer, bölge sakinlerini arama ve kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çağırdı.

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