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Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü

Hindistan’ın Orissa eyaletinde nehre düşen kamyonu sudan çıkaran vinç, kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü.

Asayiş 04.08.2022, 22:59
Nehre düşen kamyonu çıkaran vinç de köprüden düştü

Hindistan’ın Orissa eyaletinde nehre düşen kamyonu sudan çıkaran vinç, kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü.

Hindistan’ın Orissa eyaletinde yer alan Talcher kentinde nehre düşen kamyonu sudan çıkarmak üzere bölgeye gelen iki vinçten biri kamyonun bağlı olduğu halatlardan birinin kopması sonrası köprüden aşağı düştü. Kazada vinç operatörü yara almadan kurtulurken, yüzerek kıyıya çıktı.

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