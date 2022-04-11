Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı, deniz bisikletçisi kurtardı

Adana’da Taşköprü’den nehre atlayarak ölmek isteyen kız çocuğunu deniz bisikletçisi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. (14) sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. M.Y. Taşköprü’ye geldiği sırada intihar etmeye karar verip kendisini köprüden aşağı bıraktı. Olayı gören nehirdeki deniz bisikletçisi İsmail Ağdemir hemen kız çocuğunu kurtarmak için harekete geçti. Bisiklet ile kız çocuğunun yanına gelen ve nehre batmadan yetişen Ağdemir kızı kıyıya çıkardı. Bu sırada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis kız çocuğunu ambulansa götürdü. Bu sırada kız çocuğunun ağladığı görüldü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca M.Y.’nin ifadesinde bir anda bunalıma girip intihar etmek istediğini ailesi ile bir sorunu olmadığını söylediği öne sürüldü.

Kız çocuğunu kurtaran Ağdemir ise nehirde bisiklet işi yaptığını Taşköprü’den sürekli intihar girişimi olduğunu sürekli hayat kurtardıklarını kız çocuğunun da sabahleyin köprüden atladığını kendisinin de kurtardığını söyledi.

(FKE-