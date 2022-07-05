banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı

“Nefes” operasyonunda Adana’da 4 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı “Nefes” operasyonunda Adana’da 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 05.07.2022, 09:15
“Nefes” operasyonunda Adana’da 4 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı “Nefes” operasyonunda Adana’da 4 kişi gözaltına alındı.

6 ay süren takip sonucu 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de, operasyon çerçevesinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonda çok miktarda da tütün mamulü ele geçirildi.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu