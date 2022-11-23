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Nefes borusuna yemek kaçan kadını ‘Heimlich’ manevrası ile kurtarıldı
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan kadını, iş yeri sahibi, yaptığı ’Heimlich manevrası’ ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 23.11.2022, 16:22
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan kadını, iş yeri sahibi, yaptığı ’Heimlich manevrası’ ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi’ndeki bir restorantta meydana geldi.
Ailesiyle yemeğe giden ismi öğrenilemeyen kadının, nefes borusuna yemek kaçtı. Kadın müşteriye önce masadakiler ardından da çevredekiler müdahale etti. Bu sırada olayı gören ve ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi Murat Kurtar (40), kadına yaklaşık 1 dakika boyunca ’Heimlich manevrası’ uyguladı. Kadın, uzun uğraşlarla kurtarılırken, o anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.