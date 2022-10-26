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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinde istenen yüzde 24,79’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Nefes-2 operasyonunda 10 milyon makaron ele geçirildi
Gaziantep’te gerçekleştirilen Nefes-2 operasyonunda 10 milyon 560 bin 400 adet boş, 7 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi.
Asayiş 26.10.2022, 15:53 26.10.2022, 16:14
Edinilen bilgiye göre KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep’te bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik Nefes-2 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 10 milyon 560 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 300 adet dolu makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.