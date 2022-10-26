Nefes-2 operasyonunda 10 milyon makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep’te bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik Nefes-2 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 10 milyon 560 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 300 adet dolu makaron, 2 kilogram nargile tütünü, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.