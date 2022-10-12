Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, kendisine ‘Neden çalışmıyorsun’ diyen kızını sopayla döverek hastanelik etti.

Olay, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 516. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce Hakkari’den Kocaeli’ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22) isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü. Genç kadın, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı. İddiaya göre Rujbin T.’nin babası Necman T.’ye ‘Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?’ diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını darp etmeye başladı. Gözü dönen baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı. Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek öfkeli babayı gözaltına aldı. Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.