Son Dakika
Necip Hamlemitoğlu suikasti zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Necip Hamlemitoğlu suikasti zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Asayiş 08.02.2022, 08:37 08.02.2022, 08:55
Necip Hamlemitoğlu suikasti zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi.
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.