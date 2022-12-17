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Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş İstanbul’a getirildi
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edilmişti. Göktaş’ı taşıyan uçak 23.57 de İstanbul Havalimanı’na indi.
Asayiş 17.12.2022, 00:42
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edilmişti. Göktaş’ı taşıyan uçak 23.57 de İstanbul Havalimanı’na indi.