Necip Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen emekli albay Levent Göktaş ve eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandıkları duruşmada, Hablemitoğlu’nun eşi ve iki kızı da hazır bulundu.

Cinayeti işlediği iddia edilen suç örgütünün kurucusu olduğu ileri sürülen Göktaş’ın avukatlarının savunmasının ardında ara karara yönelik mütalaasını sunmak üzere savcı söz aldı. Suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu’nun Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çeken savcı, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın Kıbrıs’tan arandığına ilişkin yenin deliller bulunduğunu aktardı.

Gazeteci Zihni Çakır ve eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini talep eden savcı, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Ara karar açıklandı

Mahkeme Heyeti Başkanı, yaklaşık 4 saatlik aranın ardından ara kararı açıkladı. Sanık Enver Altaylı’nın daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından mahkum edildiği dosya ile sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’yla bir dönem Kazakistan’da görev yapan ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen Metin Gürcan’ın dosyaları ilgili mahkemelerden istenecek.

Sanıkların HTS kayıtlarının karşılaştırılması için bilirkişi tayin edilecek, ayrıca sanık Mumcuoğlu’nun Kazakistan’dan Kıbrıs’a oradan Türkiye’ye gelerek cinayeti işlediği iddiasına ilişkin o tarihte Kıbrıs telefon numaralarından hangi sanıkların arandığının tespiti yapılacak.

Cinayet tarihinde sanıkların kullandıkları telefon hatlarının kimlerin adına kayıtlı olduğu araştırılacak, sanıklardan emekli asker olanların özlük dosyaları ilgili kuvvet komutanlığından istenecek. "Delillerin tamamının toplanmamış olması", "tanıkların daha dinlenmemiş olması" ve "kaçma şüphesi" nedeniyle bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıklar Altaylı, Göktaş, Mumcuoğlu, Bozkır, Köstem ve Emek’in tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken duruşma 15 Mayıs’a ertelendi.