Ne tabelalar ne tel örgüler durduramıyor, her yıl insanlar boğuluyor
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE HER YIL ÇOK SAYIDA BOĞULMA VAKASININ YAŞANDIĞI IRMAKTA, TABELALARA VE TEL ÖRGÜLERE RAĞMEN YÜZENLERİN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR. KONUYLA İLGİLİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜREN POLİS EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GİDEREK, IRMAKTA YÜZEN BİR GRUP GENCİ UYARDI. EKİPLER, GENÇLERE SUYUN TEHLİKELİ OLDUĞU KONUSUNDA NASİHAT VEREREK, EVLERİNE GÖNDERDİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde her yıl çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı ırmakta tabelalara ve tel örgülere rağmen yüzenlerin önüne geçilemiyor. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye giderek, ırmakta yüzen bir grup genci uyardı. Ekipler, gençlere suyun tehlikeli olduğu konusunda nasihat vererek, evlerine gönderdi.
Manavgat Irmağı’nda boğulmaların önüne geçilebilmesi için ırmak kenarlarına tabelalar ve tel örgüler konuldu. Son olarak 15 Mayıs’ta 17 yaşındaki Mustafa Boz’un boğularak yaşamını yitirmesine rağmen ırmakta yüzenlerin önüne geçilemiyor. Özellikle küçük şelalenin karşı tarafında Şelale Mahallesi sınırlarındaki Şavlak bölgesinde yasak tabelasına ve tel örgülerle kapatılmasına rağmen yüzenler engel tanımıyor. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise ihbar üzerine bölgeye giderek gençleri uyarıyor. İhbar üzerine Şavlak bölgesine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra ırmağa girmemeleri konusunda nasihatlerde bulundu. Irmakta her yıl çok sayıda insanın boğulduğuna dikkat çeken polisler, ırmağın tehlikeli olduğunu, suyun ne zaman yükselip ne zaman düşeceğinin belli olmadığını, kimsenin ailesine ve sevenlerine acı yaşatmaya hakları olmadığını belirterek gençleri evlerine gönderdi.
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