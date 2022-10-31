Ne döner ne kedi sesi ağaçtan indiremedi

Sivas’ta ağaçta mahsur kaldığı düşünülen yavru kedi herkesi seferber etti. İtfaiye ekiplerinin kedi sesi açmasına ve vatandaşların ağacın altına döner getirmesine rağmen kedi aşağı indirilemedi.

Camikebir Mahallesi Şifahiye Sokak’ta Şifaiye Medresesi bahçesinde ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar, kedinin mahsur kalmış olabileceği düşüncesiyle durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Ekiplere vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kedi sesi açarken, vatandaşlar ise kediyi aşağı indirebilmek için döner getirdi. Ama yavru kedi bir türlü aşağı indirilemedi. Ekipler ve vatandaşlar bunun üzerine alanı terk etti.